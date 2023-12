La festa e la torta di compleanno che hanno rovinato la latitanza di Gaetano Angrisano – Il video

Si è presentato a Scampia per il compleanno del figlio di due anni. I carabinieri l’hanno catturato

Una torta di compleanno ha rovinato la latitanza di Gaetano Angrisano. Era ritenuto uno dei 100 più pericolosi d’Italia il 31enne elemento del clan della Vanella Grassi. Ma i carabinieri lo hanno arrestato ieri notte a Scampia. Un’operazione che ha coinvolto 250 militari, impegnati a cinturare il rione di Napoli: Angrisano era andato alla festa di compleanno del figlio di due anni che era stata organizzata nella sua roccaforte, ovvero il Lotto G. Era latitante da un anno e mezzo nonostante una condanna a dieci anni e mezzo per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La scorsa notte è scattata la perquisizioni in tutte le abitazioni a blocchi, finché non lo hanno trovato. Angrisano ha lasciato la festa dopo la torta: ora si trova nel carcere di Secondigliano.

