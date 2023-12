Paola Cortellesi batte anche «Barbie» e «Oppenheimer»: i numeri da record di «C’è ancora un domani»

Il film di Paola Cortellesi sulla lotta delle donne italiane per affrancarsi dal patriarcato nel dopoguerra, «C’è ancora un domani», continua a macinare numeri record. E si afferma ora ufficialmente come il lungometraggio dell’anno in Italia. Già perché secondo i nuovi dati diffusi da Cinetel, al botteghino Cortellesi ha battuto ormai anche le corazzate internazionali di Barbie e Oppenheimer, i due film attesissimi usciti la scorsa estate. Sono infatti poco meno di 4,4 milioni le persone andate al cinema a vedere C’è ancora un domani (4.395.868, per un incasso che sfiora i 30 milioni di euro). Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling si è fermato, almeno fin qui, a quota 4.389.568 ingressi, anche se l’incasso resta al momento superiore (32.118.359 euro). Staccato su entrambi i fronti il film-evento di Christopher Nolan, fermo ad “appena” 3.746.365 ingressi e 27.978.795 euro di incassi.

