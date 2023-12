Elon Musk arriva ad Atreju con maxi scorta che blocca il traffico. L’ex Iena Enrico Lucci: «Pensavo avesse parcheggiato il razzo su Castel Sant’Angelo» – Il video

Elon Musk è arrivato ad Atreju 2023 con una Tesla bianca, ma non era solo durante il tragitto e nemmeno dopo avere lasciato la festa di Giorgia Meloni. Il fondatore di Tesla e SpaceX nonché attuale editore di X (ex Twitter) era accompagnato da una scorta in parte privata e in parte delle autorità di sicurezza italiane da fare invidia a un Capo di Stato. Il corteo di Musk è sfrecciato per le vie di Roma paralizzando il traffico di un sabato già complicato dal rito dei regali natalizi. Prima del suo passaggio e dopo la polizia ha bloccato tutti gli altri per aprire un varco alla sfilata dell’imprenditore e della sua sicurezza. Sorpreso fra i tanti che seguivano l’incontro ad Atreju 2023 l’ex Iena Enrico Lucci. «Pensavo fosse venuto in razzo e l’avesse parcheggiato su Castel Sant’Angelo al posto della Madonna», spiega ad Open. La sala dell’incontro era strapiena, ma riempita anche da giornalisti e cineoperatori che dovevano seguire professionalmente l’incontro. Così il pubblico si è addossato al maxi schermo all’aperto sfidando un forte e freddo vento di tramontana. Non ha resistito a lungo però, ed è andato subito a scaldarsi con cibo e bevande ai mercatini di Natale organizzati da Fratelli di Italia.

