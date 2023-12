Rai News spegne Elly Schlein per dar voce a Elon Musk ad Atreju, l’ira del Pd su Petrecca: «TeleMeloni ha azzerato il pluralismo»

Su Rai News 24, la diretta dell’assemblea nazionale del Partito Democratico è stata sospesa pochi attimi prima che parlasse la segretaria Elly Schlein, per lasciare spazio all’intervento di Elon Musk ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Per questo, i parlamentari del Partito Democratico si sono scagliati ancora una volta contro il direttore del canale all news dell’emittente nazionale Paolo Petrecca sollecitando una sua audizione in commissione Vigilanza. «È una vergogna. Siete ormai senza pudore. Procedete come carri armati sulla strada del sovranismo in Rai. Oggi Rai News 24 ha interrotto l’intervento in diretta della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, per mandare in onda un pezzo registrato di Elon Musk dalla festa di Atreju», si legge nel comunicato diffuso dal responsabile Informazione del Pd Sandro Ruotolo.

I «precedenti» di Petrecca

Poi, la richiesta: «La convocazione del direttore di Rai News 24 in commissione parlamentare di vigilanza. TeleMeloni ha azzerato il pluralismo e in gioco c’è l’articolo 21 della nostra Costituzione». Non è la prima volta alla Commissione Vigilanza della Rai per Petrecca. Scelto in quota Fratelli d’Italia, è un grande simpatizzante della premier Giorgia Meloni, è in Rai dal 2000. Già lo scorso luglio era stato ascoltato dalla Commissione perché il comitato di redazione di Rai News 24 aveva fatto trapelare la notizia di uno stravolgimento di un servizio sul figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, che Petrecca era accusato di ver modificato in maniera partigiana.

