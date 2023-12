No! Amazon non sta convertendo i furgoni elettrici in mezzi diesel

Si sostiene che Amazon stia convertendo i propri furgoni elettrici trasformandoli in veicoli a diesel. In realtà, il gigante dell’ecommerce non sta convertendo i furgoni. La presunta notizia si aggiunge alla lunga lista di informazioni non verificate che circolano riguardo i veicoli elettrici, considerati pericolosi, costosi da mantenere e poco efficienti.

Per chi ha fretta:

La notizie viene diffusa da un’associazione per i motori a combustione interna.

Non c’è traccia di questo annuncio nei comunicati stampa di Amazon.

Amazon ha smentito categoricamente.

La compagnia ha intenzione di incrementare il numero di veicoli elettrici della propria flotta.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«”Non si adatta”, non c’è verso …».

All’interno dell’immagine condivisa si vede uno screenshot della pagina Facebook «Bundesverband Verbrennungsmotor e.V. BUVMO», ovvero «Associazione federale dei motori a combustione interna e.V. BUVMO». E si legge: Amazon converte completamente la flotta sprinter in diesel di nuovo. “Il motore elettrico non si adatta al concetto di servizio”.

L’associazione si definisce federale, ma non sembrano apparire legami con lo Stato tedesco. In ogni caso, nella sezione stampa in lingua tedesca di Amazon, non si trova nessun annuncio simile. Infatti, come scritto dai colleghi di DPA, è stata la stessa Amazon a smentire la presunta notizia: «Ciò che viene detto in questi post sui social media è assolutamente falso», ha commentato un portavoce. A ben guardare, la mossa andrebbe contro gli impegni presi da Amazon. Nel 2022 il New York Times scriveva di un contratto girò firmato da Amazon con Rivian, produttore di veicoli elettrici, per la fornitura di 100 mila furgoni elettrici. Secondo quanto spiegato a DPA da Amazon, al momento ci sono circa mille furgoni elettrici in circolazione in Germania, e intorno a 9 mila nel mondo.

Conclusioni

Si sostiene che Amazon stia convertendo la propria flotta di furgoni elettrici in diesel a causa di problemi nel servizio dati da quelli elettrici. La notizie viene diffusa da un’associazione per i motori a combustione interna. Non c’è traccia di questo annuncio nei comunicati stampa di Amazon. Amazon ha smentito categoricamente. La compagnia ha intenzione di incrementare il numero di veicoli elettrici della propria flotta. Quindi, Amazon non sta convertendo i furgoni elettrici in furgoni diesel.

