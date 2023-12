Roma, gli attivisti di Ultima Generazione bloccano via Salaria: 14 ragazzi portati negli uffici di polizia – Il video

L’azione era in solidarietà dei lavoratori Gkn e per tornare a chiedere un fondo riparazione per i danni del cambiamento climatico

Non si fermano gli attivisti per il clima di Ultima Generazione. Oggi 17 dicembre hanno bloccato una delle vie più trafficate di Roma: la Salaria. Circa una quindicina di ambientalisti hanno svolto «un’azione di disobbedienza civile» per chiedere ancora una volta al governo che la loro proposta venga presa in considerazione: la costituzione di un Fondo Riparazione preventivo di 20 miliardi di euro su base annuale nel bilancio dello Stato per i danni del cambiamento climatico. Inoltre, l’azione è stata fatta in supporto dei lavoratori Gkn di Firenze. Non sono mancate le tensioni con gli automobilisti fermi nel traffico.

Solidarietà ai lavoratori Gkn

«La mia vita quotidiana è incentrata sulla ricerca, oggi ho deciso di venire in strada e metterla da parte perché non c’è più tempo. Da poco è terminata la Cop28 con un risultato insoddisfacente. Sono in strada perché chiedo al governo del mio paese di essermi vicino e ascoltare la richiesta di aiuto dei suoi cittadini», dichiara Davide che ha partecipato all’azione. «Sono qui – aggiunge – anche in solidarietà dei lavoratori della Gkn che aspettano inascoltati di ricevere aiuto, vittime di interessi economici di pochi che, come è successo a Dubai, minacciano il futuro di molti». Sul posto è intervenuta la polizia che ha sgomberato i manifestanti. Ansa riferisce che 14 attivisti sono stati portati in caserma.

Leggi anche: