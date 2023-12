In un ristorante a Londra hanno smesso di servire la carbonara perché i clienti «chiedevano di aggiungerci la panna o il pollo»

A Londra un ristorante italiano ha deciso di ritirare la carbonara dal suo menu, sostenendo che i clienti non ne apprezzavano la ricetta originale. Del caso ne parla Business Insider, raccontando nello specifico cosa è successo alla Bottega Prelibato di Shoreditch. Il locale ha dichiarato in un post su Instagram di aver preparato il piatto in «stile tradizionale romano» utilizzando tuorli d’uovo, pecorino, pepe nero e guanciale. «Alcuni di voi ci hanno chiesto di aggiungere panna, funghi, pollo o altri ingredienti alla nostra carbonara», ha scritto la Bottega Prelibato. «Alcuni hanno detto che era troppo salata, altri che non era abbastanza cremosa». Le recensioni su Google sono negative, qualcuno ha definito il piatto proposto «una vergogna».

«Una buona decisione? Pessima decisione? Non lo sappiamo. Potete dircelo voi nei commenti. Tuttavia, una cosa che sappiamo è che rispettiamo le vostre preferenze, ma non siamo disposti a scendere a compromessi sulla nostra qualità e autenticità», spiegano nel ristorante londinese. «Dovreste servirlo nell’unico modo corretto, a modo vostro. Se alle persone non piace, sono libere di scegliere un altro piatto. Per favore, non toglietelo dal menù», commenta un utente. «Decisione giusta. Rispetto per la ricetta originale. Suggerirei a quei cari inglesi che chiedono una carbonara così creativa di chiedere anche un po’ di panna e pollo per condire il loro fish and chips. Un caro saluto!», ha commentato un altro.

(in copertina la carbonara del Bottega Prelibato/Ig)

Leggi anche: