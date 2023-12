Fandaj Bujar e gli inquietanti TikTok: «Se mi manchi di rispetto scoprirai perché porto il cognome di mio padre» – Il video

Sono tanti i video pubblicati su Tik Tok da Fandaj Bujar, arrestato per l’omicidio di Vanessa Ballan, accoltellata a morte nella sua casa a Spineda. Nell’ultimo c’è una sua foto in primo piano e un audio che recita: «Gli occhi non si sbagliano mai, non mentono mai, gli occhi non commettono mai errori grammaticali, gli occhi hanno una dizione perfetta, ci dicono se sei una persona buona o cattiva, sono lo sguardo del cuore. Mio padre mi diceva: “Quando parli guarda sempre le persone in faccia e non abbassare mai lo sguardo perché se abbassi lo sguardo vuol dire che hai la coscienza zozza“». In un altro video, postato sulla stessa piattaforma, si sente: «Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato, ma se mi manchi di rispetto scoprirai perché porto il cognome di mio padre». L’uomo era stato denunciato per stalking lo scorso 26 ottobre. Aveva avuto una breve relazione con la vittima che, una volta tornata dal marito, ha continuato a tormentare.

Leggi anche: