I video, il ricatto, lo stalking: chi è Bujar Fandaj, arrestato per l’omicidio di Vanessa Ballan a Spineda

Era a poca distanza dalla sua abitazione quando Bujar Fandaj è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Vanessa Ballan a Spineda nel comune di Riese Pio X. I carabinieri lo hanno portato in caserma a Treviso e poi in carcere. Lui non ha rilasciato dichiarazioni. Si temeva che avesse varcato il confine tra Italia e Slovenia. Invece era vicino casa sua ad Altivole. Il cittadino kosovaro, 41enne, fa di mestiere il pittore edile. Aveva avuto una relazione con Vanessa per circa un anno, poi i due si erano lasciati. Lei, che faceva la commessa all’Eurospin era tornata con il marito Nicola Scapinello, piastrellista 28enne. Insieme avevano un figlio di 4 anni. Vanessa, 27 anni, era incinta di due o tre mesi. Aveva denunciato il kosovaro per stalking a ottobre 2023.

I filmati e le foto su Instagram

Bujar Fandaj ha tentato di depistare le sue ricerche. Dopo l’omicidio ha pubblicato un video su TikTok in cui diceva: «Sono fatto così, ti do subito cuore, trasparenza e sincerità ma non pensare di fottermi perché se mi cadi dal cuore non ci risali più». Poi una foto su Instagram che ritraeva un cartello stradale ai confini con la Slovenia. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione la prima volta, in mattinata, la casa era vuota. La sua auto era parcheggiata all’ingresso. In un altro filmato su TikTok diceva: «Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato, ma se mi manchi di rispetto scoprirai perché porto il cognome di mio padre». Aveva lasciato la sua famiglia da due anni, in Veneto viveva da solo.

Chi è Bujar Fandaj

Il cittadino kosovaro aveva un’impresa di pittura, la 7Colors. Giocava con gli amatori del Gsa Busta Contea di Montebelluna. Nei profili social postava foto con amici e parenti. Aveva intrecciato una relazione con Vanessa Ballan dopo averla conosciuta proprio all’Eurospin. Ieri, 19 dicembre, ha deciso di ucciderla colpendola con sette coltellate all’addome. La donna aveva deciso di tornare con il marito in estate, poi aveva annunciato alle amiche di essere rimasta incinta. Lui, però, la minacciava ancora. Dopo la fine della relazione andava a trovarla al supermercato per perseguitarla. E le aveva anche detto di avere dei video della loro intimità, che voleva consegnare al marito. Il 25 ottobre Vanessa e Nicola lo hanno denunciato per stalking. Il 27 ottobre la casa di Fandaj era stata perquisita. I carabinieri avevano sequestrato tre telefoni.

Il ricatto e la perquisizione

Secondo Repubblica dopo la perquisizione l’uomo si era calmato. La procura aveva ordinato l’acquisizione dei suoi tabulati telefonici per avere prove dello stalking. Ma nessuno ha chiesto provvedimenti al questore. E così ieri Fandaj ha sfondato una porta finestra ed è entrato nella villetta a schiera di via Fornasette dove abitava Vanessa. I carabinieri hanno trovato la vittima nel sottoscala in un lago di sangue. Le ferite alle mani testimoniano il suo tentativo di difendersi. Il delitto è avvenuto tra le 11,30 e mezzogiorno. Vanessa Ballan e Nicola Scarpinello erano originari di Castelfranco Veneto. Il magistrato di turno è il sostituto procuratore di Treviso Michele Permunian. È affiancato dal medico legale Antonello Cirnelli. Proprio Cirnelli fece i primi esami sul corpo di Giulia Cecchettin, quando venne ritrovato nei pressi del lago di Barcis

