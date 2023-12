Femminicidio Vanessa Ballan: Bujar Fandaj non risponde ai pm. Convalidato l’arresto. Il sottosegretario Ostellari: «Hanno sottovalutato»

È stato convalidato l’arresto di Bujar Fandaj, il piccolo imprenditore di 41 anni di Altivole ( Treviso) accusato dell’omicidio di Vanessa Ballan, mamma di un bambino di 4 anni e incinta del secondo figlio, a Riese Pio X (Treviso) due giorni fa. L’ uomo, di origini kossovare, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato. Si trova in custodia nel carcere di Treviso. «Le leggi funzionano se vengono applicate. Il procuratore di Treviso è stato chiaro: qualcuno ha sottovalutato il caso», afferma il sottosegretario alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari. «Ritengo doveroso sapere se ciò è accaduto e perché. Per questo chiederò al Ministro di provvedere agli accertamenti necessari, attraverso gli uffici competenti», ha aggiunto.

