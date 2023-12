Femminicidio Vanessa Ballan, oggi l’autopsia sul corpo della 27enne e sul feto per accertare se fosse incinta di Fandaj

Sul corpo di Vanessa Ballan, la 27enne vittima di femminicidio nel Trevigiano, sarà effettuata l’autopsia oggi 22 dicembre. Esame che la Procura di Treviso ha chiesto anche per il feto che portava in grembo al fine di accertare se fosse figlio di Bujar Fandaj, 40enne di origini kossovare, unico accusato per l’uccisione della donna e già denunciato in passato dalla stessa per stalking. «È un particolare che nell’indagine ha la sua importanza e sarà chiarito», ha spiegato il procuratore Marco Martani. «Non siamo in grado in questo momento di dire se lui sapesse o meno che lei era incinta. La notizia era uscita dall’ambito strettamente familiare perché era assente dal lavoro da qualche giorno per gravidanza a rischio», ha aggiunto.

Le indagini

Ballan aveva avuto il primo figlio dal compagno Nicola Scapinello e quando è stata ammazzata era incinta al terzo mese del secondo. Nei giorni scorsi, Fandaj è stato arrestato con l’accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del Gip. «Non era ancora in grado di rispondere, è ancora molto confuso», hanno dichiarato le sue avvocate Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli. Intanto, le indagini proseguono cercando di far luce sul rapporto che c’era tra i due. Secondo quanto emerso finora, il 40enne in passato ha perseguitato la donna. Andava a trovarla contro la sua volontà nel suo luogo di lavoro, un supermercato di Riese, anche fino a 4 o 5 volte al giorno. Una volta l’ha spinta e minacciata. Un’altra le ha fatto irruzione in casa. Senza contare gli insulti e le violenze psicologiche che le riservava, stando a quando denunciato dalla 27enne. Il procuratore Martani, col senno di poi, ha infatti messo in evidenzia come ci fossero già i presupposti per chiedere l’allontanamento dell’uomo, mai eseguito.

