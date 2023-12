Femminicidio Vanessa Ballan, il momento in cui Buhar Fandaj scavalca la recinzione dell’abitazione prima di ucciderla – Il video

Il 40enne ha perseguitato la vittima per mesi. Anche facendo irruzione, una volta, in casa

Ecco le telecamere del circuito di videosorveglianza che inquadrano Bujar Fandaj, il presunto omicida di Vanessa Ballan, mentre scavalca il muretto dell’abitazione della ventiseienne, poco prima di ucciderla. Fandaj è stato arrestato con l’accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del Gip. Il 40enne ha perseguitato Vanessa per mesi. Sia al supermercato, luogo di lavoro della donna che a casa, dove una volta ha fatto irruzione. Eppure la denuncia della donna, fatta a ottobre, non ha spinto provvedimenti come l’allontanamento dell’uomo, mai eseguito. Secondo i primi risultati dell’autopsia Vanessa è stata picchiata e accoltellata mortalmente otto volte. Due fendenti avrebbero lesionato entrambi i polmoni mentre un terzo ha trapassato da parte a parte il cuore.

