A Fermo non si grida contro il governo: denunciate quattro persone per cori e insulti a FdI e Giorgia Meloni

La Questura di Fermo ha denunciato in stato di libertà quattro persone per il reato di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 del Codice penale) per i fatti accaduti domenica 3 dicembre, intorno alle 20, davanti all’Hotel Astoria dove si svolgeva un incontro politico, il congresso provinciale fermano di Fratelli d’Italia. Quasi al termine dell’evento c’è stata una protesta inscenata da un piccolo gruppo di persone che hanno iniziato a intonare cori contro le politiche del Governo Meloni. Quattro uomini, in particolare, dirigendosi dall’attigua piazza del Popolo verso l’hotel, avrebbero insultato la premier Giorgia Meloni e i partecipanti, senza comunque provare a introdursi all’interno della struttura e limitando la loro protesta davanti al varco d’ingresso. Le successive indagini svolte dagli uffici della Questura di Fermo, hanno portato a identificare i quattro presunti autori ora denunciati in stato di libertà.

