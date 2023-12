Pocho Lavezzi ricoverato, il giallo sulla rissa con un parente: «È stato accoltellato». Ma la famiglia nega

Ezequiel Pocho Lavezzi è ricoverato in ospedale a Punta del Este, in Uruguay. Ancora da chiarire che cosa sia successo all’ex giocatore di Napoli e Psg prima del ricovero. Il 39enne sarebbe finito in ospedale all’alba con una fattura alla clavicola e ferite all’addome. Secondo la polizia di Maldonado, citata dal Clarìn, Lavezzi sarebbe invece rimasto ferito alla scapola per un possibile accoltellamento. Stando alle prime ricostruzioni dei media locali, l’ex giocatore sarebbe rimasto ferito nella sua villa di José Ignacio durante una rissa che avrebbe coinvolto anche alcuni suoi famigliari. Alle 5 del mattino, ricorda il Clarìn, dalla villa del Pocho è stata chiamata la polizia. Gli agenti hanno trovato l’ex giocatore ferito in modo grave. Secondo i famigliari dell’ex giocatore, però, il 38enne sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. Stando alla loro versione, il Pocho sarebbe caduto da una scala mentre tentava di cambiare una lampadina.

