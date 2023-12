La nuova opera di Banksy sparita dopo un’ora: il giallo sul furto all’incrocio di Londra

La nuova opera di Banksy è scomparsa dopo appena un’ora dalla sua apparizione a Londra. Lo street artist aveva appena fatto in tempo a confermare la paternità dell’opera sui social. Come riporta la Bbc, due uomini sono stati visti staccare l’opera e portarla via. L’artista non sarebbe coinvolto nella rimozione. L’opera era apparsa all’incrocio tra Southampton Way e Commercial Way nel quartiere Peckham. Raffigura dei droni militari sopra il segnale stradale di «Stop». Un messaggio evidentemente pacifista quello del più famoso street artist, che probabilmente finirà presto in vendita nel mercato nero.

