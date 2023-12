Roma, polizia carica un corteo non autorizzato di studenti a due passi da Palazzo Chigi

Un gruppo di giovani manifestanti si è riunito tra piazza Montecitorio e Palazzo Chigi e gli agenti della polizia di Stato, di presidio nell’area, hanno prontamente respinto il gruppo caricando. Gli attimi di tensione sono racconti in presa diretta dall’inviato di Rainews24. Si tratterebbe di un centinaio di studenti dei collettivi dei licei romani, che hanno occupato le scuole nelle settimane scorse, e che si erano dati appuntamento davanti al Pantheon. Sul posto, all’inizio della protesta, hanno acceso qualche fumogeno. La manifestazione, secondo le forze dell’ordine, non era autorizzata. La Polizia ha chiuso l’ingresso di Piazza del Parlamento, ora presidiata da numerosi agenti in tenuta antisommossa. «Andiamo verso il ministero dell’istruzione» ha urlato uno dei manifestanti al megafono, mentre il corteo ha cominciato a muoversi verso via del Corso. Arrivati a Montecitorio, hanno trovato il cordone schierato dei poliziotti. Dopo qualche attimo di tensione, adesso sembra essere ripristinato l’ordine: «Chiediamo ascolto alle cariche del nostro Paese – dicono gli studenti – Il vostro tempo è finito, ora c’è il nostro».

Leggi anche: