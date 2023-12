Arrestato un sospettato per il furto dell’opera di Banksy a Londra – Il video

Un uomo è stato arrestato a Londra dalla polizia metropolitana, sospettato per il furto dell’ultima opera di Banksy, un cartello stradale di «Stop» su cui volano tre droni militari, scomparso ieri dalla sua sede appena un’ora dopo esservi apparso. Si stima che l’opera d’arte, le cui ricerche continuano, valga ora oltre 500 mila euro. Cifra raggiunta anche grazie all’attenzione mediatica generata dal furto, che è stato ripreso in video da chi assisteva in strada, nel quartiere sudorientale di Peckham. Nelle immagini, si vedono due uomini staccare il cartello dal palo a cui è affisso.

Il video

Uno di loro si arrampica poggiandosi su una bicicletta elettrica a noleggio, mentre l’altro la tiene ferma. Compiuto il furto l’uomo corre con il cartello in mano e attraversa la strada prima che il video si interrompa. Proprio le immagini sono state fondamentali per rintracciare il sospettato. La stessa polizia ha chiesto a chiunque pensi di sapere dove possa trovarsi il cartello di renderlo noto. I londinesi rimangono fiduciosi. Jasmine Ali, consigliera comunale di Southwark – uno dei molti comuni in cui è divisa Londra – ha affermato, citata dal Guardian: «Ho piena fiducia che lo riprenderanno. Qui non stiamo parlando solo di un segnale stradale, si tratta di un’opera d’arte che è stata messa lì per la comunità. È arte di strada ed è per la gente», ha concluso.

Leggi anche: