Giorgia Meloni riappare dopo l’influenza, gli auguri di Natale della premier di «serenità e orgoglio» – Il video

Giacca rossa e camicia bianca, la premier in versione natalizia lancia i suoi auguri sui social dopo alcuni giorni di assenza per l’influenza

Giorgia Meloni è ricomparsa in video con un messaggio di auguri natalizi. Dopo alcuni giorni di riposo forzato, costretta a casa dall’influenza, la premier aveva dovuto disertare lo scambio di auguri al Quirinale. Ne erano seguite anche delle polemiche, visto che poco prima era stata avvistata alla recita natalizia di sua figlia. Ma sarebbe stato proprio in quell’occasione che i primi sintomi avevano iniziato a farsi sentire, come avevano spiegato dallo staff della premier al Corriere della Sera. Meloni era quindi riuscita a farsi vedere sempre in video per gli auguri ai dipendenti di Palazzo Chigi, e poi ancora in videocollegamento con i vari contingenti militari italiani impegnati nel mondo.

Alla vigilia di Natale, Meloni sui social riappare con un look pienamente natalizio: giacca rossa e camicia bianca. Sullo sfondo sfocato un albero di natale e un camino acceso. «Voglio fare ogni singolo italiano Auguri Buon Natale che sia un Natale di serenità che sia un Natale di orgoglio», ha detto la premier. «Il governo sta facendo la sua parte per aiutare l’Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo. Ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi e allora spero che sia un Natale di entusiasmo che sia un Natale sereno, che siano feste serene». Un ultimo messaggio Meloni lo rivolge a chi anche nei giorni di festa continuerà a lavorare «per garantire a ognuno di noi di avere i servizi essenziali, chi lavora nelle forze dell’ordine chi lavora negli ospedali che ha impegnato nelle missioni di pace all’estero a loro soprattutto grazie e auguri Italia».

