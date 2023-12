Altra racchetta, stesso stile. Jannik Sinner e la discesa da sogno in sci: «Quanto mi mancava» – Il video

«Quanto mi mancava». Reduce dallo storico successo con l’Italia in Coppa Davis, Jannik Sinner si è voluto togliere lo sfizio – come tanti italiani in questi giorni – di cambiare sport e scendere sulle piste innevate. Ha tenuto a farlo sapere ai suoi fan pubblicando un lungo video in cui lo si vede destreggiarsi tra le curve di una pista da sogno: ampia e quasi deserta. Ignota la località, certa però la breve durata del passatempo. Come ha ricordato lui stesso su Instagram. «Ora è tempo di tornare in campo». Lo sci per Sinner è qualcosa più di un primo amore: era il primo sport cui si dedicò a livello agonistico, prima di essere portato definitivamente sulla via del tennis dal 2013 dal suo mentore Riccardo Piatti. E tra pochi giorni la stagione ricomincia a pieno ritmo, con gli Australian Open incombenti: dopo qualche giorno di preparazione a Montecarlo, Sinner partita alla volta di Sidney il 2 gennaio. E i tifosi si aspettano per il 2024 la definitiva consacrazione internazionale.

Leggi anche: