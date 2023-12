Ecco la task force che farà uscire Chiara Ferragni dal periodo più buio della sua carriera

Chiara Ferragni, dopo la breve passeggiata a Parco Sempione con i figli e la mamma Marina Di Guardo, ha passato il Natale nel suo super attico a due piani in zona Citylife, a Milano. Ma nel mentre lavora su quella che è la più grande crisi lavorativa che abbia mai affrontato nella sua carriera. O perlomeno, spiega La Stampa, a lavorare è il suo staff che avrebbe messo su una task force con ben due studi legali. Il primo citato dal quotidiano torinese, è quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici della vicenda del Pandoro Balocco. Mentre per gli aspetti penali il caso passerebbe nelle mani di Marcello Bana. A fare il trait d’union tra le due realtà è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba. La Stampa sottolinea che ancora mancano le firme sui contratti ma è questione di poche ore. Obiettivo comune delle tre realtà è quello non solo di arginare la perdita dei followers dell’influencer: 100 mila in meno di una settimana, ma di salvare soprattutto i contratti con brand internazionali e italiani. Specie dopo l’addio di Safilo che ha interrotto ogni collaborazione con l’imprenditrice digitale.

