Viterbo, irrompe a casa della ex a Natale e aggredisce lei e gli amici: arrestato

Ha aggredito la ex compagna, una coppia di amici di lei e i poliziotti arrivati sul posto prima di finire in manette ed essere trasferito nel carcere Mammagialla di Viterbo. Il tutto è successo a Natale, il 25 dicembre sera, quando l’uomo, un 43enne di origini georgiane, ha fatto irruzione a casa della ex sfondando la porta, probabilmente dopo aver abusato di bevande alcoliche. Ha quindi colpito un’amica della donna, provocandole una ferita alla mano guaribile in 30 giorni, e il suo compagno, mentre la ex compagna si barricava in una stanza dell’appartamento chiamando il 112. Ancora in stato di alterazione, ha poi aggredito a calci e pugni anche gli agenti arrivati per fermarlo. L’uomo era già stato arrestato un anno prima, nel dicembre 2022, per maltrattamenti sulla stessa donna di origini ucraine. Contro di lui era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna, obbligo di permanenza nel Comune di residenza e divieto di lasciare la dimora nelle ore notturne. Ora è accusato di atti persecutori, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

