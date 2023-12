Napoli, incidente per il governatore De Luca: gli spostano la sedia e cade per terra – Il video

In uno dei più banali e abusati sketch comici, la vittima si alza dalla sedia e, quando va per risedersi, cade per terra perché nel frattempo il burlone di turno gli ha spostato l’appoggio. Ed è quello che è successo al governatore Vincenzo De Luca, durante il tradizionale brindisi di fine anno della Regione Campana a Palazzo Lucia, ma non si è trattato di uno scherzo. Solo un piccolo incidente, senza alcuna conseguenza. «Il presidente sta bene, per fortuna, solo un piccolo incidente che può capitare», ha rassicurato il suo staff a Fanpage, che ha diffuso il video. Nelle immagini, si vede De Luca alzarsi quando, al suo fianco, un uomo sta stappando le bottiglie di bollicine e riempiendo i calici. Una frazione di secondo dopo, un addetto alla sala sposta la sedia sulla quale era seduto, togliendola dal palco per non dare disturbo ai presenti e immaginando che il governatore voglia rimanere in piedi per il brindisi. De Luca invece fa per risedersi, chi gli è accanto non fa in tempo ad avvisarlo e la persona che ha spostato la sedia non è ancora tornata indietro. La sedia non c’è, De Luca cade per terra e sparisce dietro la scrivania. Solo pochi secondi, poi si rimette in piedi aiutato dai colleghi e scherza con il pubblico: «I soliti porta seccia».

