Guerra in Ucraina, raid russi su Kiev e Kharkiv. Zelensky: «Lanciati 110 missili da Mosca, risponderemo»

«Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, causando morti e feriti», nel massiccio raid russo di stanotte. Lo scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando inoltre come la Russia abbia utilizzato «quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505». Agli attacchi delle truppe di Mosca, che hanno preso di mira una dozzina di città, Kiev, Kharkiv, Leopoli, Odessa e Zaporizhzhia portando all’attivazione di un’allerta area nazionale, «risponderemo – ribadisce Zelensky -. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà», aggiunge. Stando alle prime informazioni delle autorità ucraine, sono almeno nove le vittime, decine i feriti, molte persone sono ancora sotto le macerie. A Dnipro sono stati colpiti un ospedale e un centro commerciale, riportano i media ucraini. «Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostro monitor», ha detto il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat. «Saremo ancora più forti, stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore», gli fa eco il consigliere presidenziale Andry Yermak.

Massiccio attacco russo su Kharkiv

Anche la città di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, è stata presa di mira questa notte da un «massiccio attacco aereo russo». La conferma è arrivata dal sindaco, Igor Terekhov, citato da Rbc-Ucraina. «Kharkiv è sotto un massiccio lancio di razzi. In città ci sono state almeno sei esplosioni», si legge nel messaggio. Il capo del presidio militare della città, Serhiy Melnyk, ha invece reso noto che le forze russe hanno attaccato «con missili a lungo raggio Kh-22 e S-300», scrive Ukrinform. «Il nemico sta colpendo ancora una volta dalla zona di Belgorod, con missili S-300 e Kh-22», ha scritto Melnyk, esortando i residenti a rimanere nei rifugi fino al cessato allarme.

Foto copertina: ANSA/SERGEY KOZLOV | La città di Kharkiv

Leggi anche: