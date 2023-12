Ilary Blasi e “Berlino”, l’incontro inaspettato tra la showgirl e la star di Netflix. «Dos baci» – Il video

Un crossover inaspettato, quello che vede la protagonista di un documentario nostrano di successo e il personaggio attorno al quale ruoterà il nuovo, attesissimo spin off della serie Netflix La Casa di carta: Ilary Blasi e Pedro Alonso, l’attore noto per aver interpretato il personaggio di Berlino si danno appuntamento al Colosseo. Davanti alle telecamere, sorseggiano un aperitivo: la trovata è tutta pubblicitaria, pensata per reclamizzare la nuova serie disponibile sulla piattaforma di streaming a partire da oggi, 29 dicembre. Berlino racconterà le peripezie dell’omonimo personaggio, eccentrico e sopra le righe, che proverà a mettere a segno una spettacolare rapina. Tra «du’ spritz» e «dos baci», l’esilarante incontro è presto diventato virale sui social. Anche grazie al modo in cui era stato preannunciato: una scritta «Soon», misteriosamente condivisa dalla protagonista di Unica, che a molti aveva fatto immaginare l’annuncio imminente delle nozze tra Blasi e il suo attuale compagno Bastian Mueller.

