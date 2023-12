La sfida di Renzi a Conte, resa dei conti sui redditi: «Ipocrita, vediamoci in Tv: o scappi di nuovo?» – Il video

Matteo Renzi ha sfidato Giuseppe Conte a un confronto televisivo dopo giorni di botta e risposta sulle proprie dichiarazioni dei redditi. Un confronto su cui è scettico lo stesso leader di Italia Viva, risultato il senatore più ricco nell’ultimo anno, a differenza del leader M5s risultato tra i leader politici più poveri: «Giuseppe Conte è l’ipocrita dell’anno. Lo sfido a un confronto Tv (spoiler: scapperà anche stavolta) – dice Renzi – Siccome lui paga poche tasse prova a giustificarsi dicendo che è in aspettativa da professore e da avvocato. Ma se è un professore di diritto, se è un avvocato, sa bene che attaccarmi sui miei incarichi, io che le tasse le pago, non ha senso: è tutto regolare, è tutto pubblico. Il problema di Conte è che con i soldi pubblici non ha un buon rapporto», continua Renzi che cita banchi a rotelle, Reddito di cittadinanza e Superbonus. «La verità è che Conte scappa dal confronto. Su questi temi io sono pronto a un confronto Tv anche domani mattina. Se vuole e parliamo anche delle potenze straniere. Per esempio del fatto che con una telefonata Conte ha chiamato Putin per far venire qui i soldati russi in piena pandemia. Caro Conte, hai voglia di confrontarti o scapperai anche stavolta?».

