Vittorio Emanuele Parsi operato al cuore, il professore della Cattolica in terapia intensiva

Sarebbe in condizioni gravissime il professore Vittorio Emanuele Parsi, operato d’urgenza al cuore a Treviso. Come riporta il Corriere della Sera, il professore di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano avrebbe avuto un malore lo scorso mercoledì. Parsi aveva accusato dolore al petto ed è stato quindi portato all’ospedale di Cortina. Le sue condizioni hanno spinto i medici a trasferirlo prima a Belluno e poi a Treviso, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. La prognosi per ora resta riservata.

Chi è Vittorio Emanuele Parsi

Classe 1961, Parsi è uno dei politologi più stimati e apprezzati in Italia. Oltre all’attività di accademico, si è spesso fatto notare per alcuni editoriali pubblicati sulla Stampa (dal 2008 al 2012), Avvenire (dal 1999) e ora sul Messaggero. Gli ambiti di ricerca di Parsi, che è anche un membro del comitato scientifico di Confindustria, riguardano principalmente le relazioni transatlantiche e le politiche di sicurezza in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Le competenza maturate su questi temi lo hanno portato a diventare anche un membro del gruppo di riflessione e indirizzo strategico del ministero degli Esteri e a insegnare alla scuola di formazione della presidenza del Consiglio dei ministri.

Leggi anche: