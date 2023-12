I pacchi in ritardo dei prodotti di Chiara Ferragni, altre scuse ai clienti: «Colpa delle troppe vendite…» – Il video

Tutta colpa del «picco di vendite se i prodotti dei marchi di Chiara Ferragni non sono ancora stati consegnati ai clienti. Nonostante le ordinazioni siano state fatte durante novembre. E sarebbe stato proprio il periodo del Black Friday a complicare i piani di consegna. A provare a rispondere alle polemiche scoppiate contro l’influencer per le mancate consegne dei suoi prodotti ci prova la Fenice Srl, la società che gestisce i brand dell’imprenditrice, che si sarebbe «prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite – spiega in una nota – avvenute nel periodo del Black Friday».

Le scuse per i ritardi

Soprattutto nei giorni delle festività natalizie, sui social si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non aveva ancora ricevuto quel che aveva ordinato diverse settimane prima. E c’è stato anche chi ha ironizzato amaramente, scambiandosi pacchi di regali immaginari sotto l’albero, non avendo ancora ricevuto nulla il 26 dicembre. Ora la Fenice srl «rinnova le scuse ai proprio clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest’ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi». Quindi se i pacchi non sono ancora arrivati prima di Natale, potrebbero arrivare entro la Befana. Di certo quando i corrieri riusciranno a smaltire il gran traffico di consegne delle ultime settimane. Per chi comunque non avesse ancora ricevuto quanto ordinato sullo store di Chiara Ferragni, la Fenice «invita a scrivere una mail a customer.care@chiaraferragnibrand.com così da poter compiere ulteriori verifiche».

Leggi anche: