Continuano a piovere missili sull’Ucraina. Mosca: salgono a 24 le vittime nel raid su Belgorod

L’Ucraina ha subìto attacchi missilistici russi, la maggior parte nel sud e nell’est, ma sono state segnalate esplosioni anche a Kiev. Mosca ha reagito agli attacchi di sabato sulla città di confine russa Belgorod ma in realtà è da due giorni che sta incrementando la sua offensiva sul paese governato da Zelensky. Secondo un’analisi della Cnn, mentre il 2023 volge al termine, il presidente russo Vladimir Putin vuole concentrare la fiducia degli elettori su di lui verso l’inevitabile rielezione a marzo. E vuole dare l’idea, anche a livello mondiale, che la Russia stia vincendo la guerra. Putin spiega la Cnn, non ha rivali seri; il suo più importante avversario, Alexey Navalny, è in una prigione a 40 miglia a nord del Circolo Polare Artico; e i media arrendevoli dipingono il presidente in carica come l’uomo indispensabile della Russia.

Morti e feriti: da Kiev fino alla russa Belgorod

Ci sono altre due vittime dell’attacco russo di venerdì scorso sull’Ucraina. Il corpo di un’altra persona è stato trovato sotto le macerie a Kiev e uno dei feriti di Dnipro è deceduto in ospedale: il bilancio dei morti sale così a 42 morti, di cui 19 nella capitale Ucraina e 7 a Dnipro. Cresce anche il bilancio dei feriti del bombardamento russo di ieri sera sulla città di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. Tra i feriti ci sono anche due bambini. E i morti degli attacchi missilistici ucraini di ieri sulla città russa di Belgorod è salito a 24. A renderlo noto su Telegram il governatore dell’omonima regione, Vyacheslav Gladkov, precisando che sono decedute altre due persone, tra cui un bambino. Nel complesso i feriti sono 108.

(foto EPA/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY)

