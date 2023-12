Sondrio, pensionato trova 10mila euro nel bosco e li restituisce

Erano diecimila euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 euro, racchiusi in una busta in cellophane

trasparente termosaldata e forse sotterrata. Li ha trovati, a Natale, mentre passeggiava nel bosco tra Triasso e Triangia, frazioni di Sondrio un pensionato. A circa 800 metri di quota, mentre camminava per smaltire il pranzo, riporta il Corriere della Sera, ha notato l’involucro sporco di terra. Lo ha raccolto. Le banconote, tante, erano ben visibili. Lui però non ci ha pensato due volte. Ha portato il tutto al Corpo di Guardia della questura di Sondrio. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che sta cercando di capire la provenienza del denaro, probabilmente frutto di spaccio di sostanze stupefacenti o pagamenti in nero mai dichiarati.

(foto di Markus Spiske su Unsplash)

Leggi anche: