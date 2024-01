Inter, Steven Zhang ha due mesi di tempo per non farsi togliere il club: il piano per il finanziamento

Il presidente Steven Zhang ha due mesi di tempo per trovare un nuovo finanziamento ed evitare di vendere l’Inter. Gli serviranno per chiudere il prestito di Oaktree in scadenza a maggio. Altrimenti le azioni andranno al fondo americano. La proprietà, insieme all’advisor Goldman Sachs, avrebbe individuato un nuovo soggetto in grado di rinnovare il prestito. Ma, spiega oggi Repubblica, per chiudere l’operazione serviranno almeno sei settimane. Altrimenti Oaktree pretenderà la restituzione dei 275 milioni di euro che ha prestato nel 2021 al veicolo lussemburghese per il cui tramite la famiglia Zhang controlla il club. Compresi gli interessi del 12%. L’unica alternativa sarà vendere il club. All’ipotesi di cessione lavora Reine Group.

Gli acquirenti

Alla vendita dell’Inter Zhang era andato vicinissimo nel 2020. Bc Partners aveva effettuato una due diligence ma alla fine non ha trovato un’intesa sul prezzo. E il proprietario dei nerazzurri nel 2024 dovrà anche attendere la sentenza al tribunale civile di China Construction Bank, che si è rivolta ai giudici per un prestito di 300 milioni a Zhang. La banca chiede di costringere l’Inter a riconoscere uno stipendio al presidente per poterglielo pignorare. Intanto sul tavolo c’è anche il problema stadio. Ad aprile si concluderà l’esclusiva con il gruppo Cabassi, proprietario dell’area nel comune di Rozzano dove dovrebbe essere edificato l’impianto. Mentre a marzo il club dovrà presentare all’Uefa i risultati del Settlement Agreement. La società ha chiuso l’ultimo esercizio con 85 milioni di perdite, in miglioramento rispetto a un anno fa. Ora rientra anche nei parametri di liquidità della Figc. Ma per tenere i conti sotto controllo i nerazzurri dovranno avere il mercato in attivo.

