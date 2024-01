E anche Libero scarica Pozzolo, «Il pistola di FdI». Sechi: «Un membro del club dei bischeri»

Il quotidiano Libero all’attacco di Emanuele Pozzolo dopo il caso della sparatoria di Capodanno a Rosazza. Mentre l’indagine sulla dinamica dei fatti è ancora in corso, il giornale apre con un titolo significativo: «C’è un pistola anche in FdI». Nel suo editoriale intitolato «Una sveglia dopo il veglione» il direttore Mario Sechi scrive che «l’azione del premier non può essere distratta da episodi provocati da chi non ha capito che occorrono anni per costruire una politica che è un’idea di nazione. Ogni legislatura sfoggia dei bischeri, quello eletto in Fratelli d’Italia va a un veglione con la pistola e poi ne perde il controllo (lo dice lui, questa è la cosa surreale) al punto che ci scappa un ferito, fa parte del club». E ancora: «C’è una lezione? Nel corso di una legislatura i singoli episodi scolorano, ma la politica ha il suo breve, medio, lungo termine. Nel breve, tra cinque mesi, all’inizio di giugno il centrodestra misurerà la sua forza nel voto europeo. Sarà un test per il governo, la campagna elettorale è partita, l’opposizione userà ogni mezzo per colpire Giorgia Meloni. Dopo il veglione, prima sveglia del 2024 ai gruppi parlamentari: state attenti ai bischeri».

