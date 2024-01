No! Questi studenti non cantano cori natalizi contro chi vorrebbe cancellare le festività cristiane

Circola un video attribuito a due licei di Verona e Varese. Secondo la narrazione, gli studenti starebbero protestando con dei cori natalizi contro una fantomatica cancellazione delle festività. Si parla della cancellazione del presepe o dell’intenzione di citare “Cucù” al posto di Gesù. La clip risulta decontestualizzata con informazioni false.

Il video originale risale al 2003 e pubblicato su Youtube nel 2007.

Nella descrizione del video originale si parla di una tradizione del liceo veronese.

Alcune condivisioni parlano di un liceo di Varese. Il liceo è il Marconi di Verona.

Gli studenti cantavano anche cori non natalizi.

Analisi

Ecco un post (con oltre 7 mila condivisioni) pubblicato il 25 dicembre 2023 con la narrazione fuorviante:

Ecco come alcuni ragazzi italiani hanno risposto a chi vuol cancellare il presepe, parlare di Cucù invece di Gesù, a chi vuol nascondere le nostre tradizioni… Verona: un Liceo dove ragazze e ragazzi cantano “Tu Scendi Dalle Stelle”.

Le fonti della narrazione fuorviante

La fonte del post è un tweet pubblicato il 24 dicembre 2023 dall’utente “Sabrina F.” (@itsmeback_). Nel finale leggiamo un account TikTok.

L’account è quello dell’utente “@ezio.vova.il.code”. Lo stesso nickname lo troviamo nel video analizzato sul complotto dell’Adrenocromo. Tuttavia, nel profilo è presente un video senza riferimenti al presepe.

Il video è del 2003

Il video non è del 2024 e non riguarda affatto una presunta cancellazione dei presepi o delle festività natalizie. L’originale venne pubblicato il 27 febbraio 2007 dal canale Youtube di Angelo Peretti. Ecco la descrizione che riporta la data effettiva della registrazione:

I Butei dell’ITIS G.Marconi di Verona nel periodo natalizio si riuniscono alla ricreazione per cantare tt insieme.. ..video girato nel dicembre 2003 da un butel della 5FE..

Riportiamo un confronto tra il video Youtube e quello del 2023. Il punto di ripresa è lo stesso.

Il canto è una tradizione del liceo veronese

Si tratta di una tradizione del liceo Marconi di Verona. Online se ne trovano molti altri (qui, qui e qui), uno di questi pubblicato dal canale Youtube del liceo nel 2015.

La versione del “liceo di Varese”

Circola un’altra versione dove al posto del liceo veneto viene indicato un presunto “liceo di Varese”. A condividere il video con le informazioni false è stato Davide Nicco, consigliere regionale del Piemonte per Fratelli d’Italia:

Un’altra condivisione la riscontriamo nella pagina Facebook “Casa della tenerezza di Dio Medjugore”.

A fare estrema confusione è stata la pagina Facebook di Radio Maria, riportando che il video riprenda allo stesso tempo gli studenti di Varese e di Verona. Nel titolo del video si legge: «Gli studenti di un Liceo di Varese contro la decisione di non citare Gesù nelle Feste Natalizie in altre scuole». Nel testo che accompagna il post: «Gli studenti di un Liceo di Verona- Ites Marconi».

I cori non natalizi

Troviamo un articolo di VareseNews che smentisce l’attribuzione del video a un presunto liceo di Varese, oltre ad evidenziare un ulteriore particolare degli studenti nei tradizionali cori natalizi che non viene citato dalle condivisioni con la narrazione fuorviante:

Nella versione di quella tradizione nel 2015, infatti, terminata la canzone natalizia “Tu scendi dalle stelle” incomincia un coro su legge Merlini, case chiuse e sesso. Ecco più che un momento di “ribellione cristiana” è forse un libero sfogo di testosterone ed euforia giovanile.

Conclusioni

Il video non riprende dei cori per protestare contro presunti divieti natalizi contro il presepe o Gesù. Si tratta di una tradizione del liceo Marconi di Verona. Sono visibili numerosi video pubblicati negli anni 2000 e in particolare da quello originale del 2003 spacciato come attuale.

