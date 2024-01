La lite con Linus, parla Claudio Cecchetto: «Ha sminuito tanta gente fantastica oltre a darmi del fesso»

Claudio Cecchetto e Linus, rispettivamente fondatore di Radio Deejay e l’attuale direttore artistico, hanno litigato. In diretta, durante la trasmissione Deejay chiama Italia. Per colpa del film su Cecchetto, che Linus ha definito «poco interessante» dando all’ex amico del «fesso». Proprio il produttore discografico e conduttore tv oggi al Corriere della Sera racconta la sua versione della storia. Partendo dal suo addio alla radio: «Radio Deejay era la mia radio, fondata con i miei soldi e a quelle condizioni non potevo restare. Linus decise di farlo, divenne dipendente del Gruppo L’Espresso. Scelse di stare dalla parte del più forte. Ma non voglio alimentare un dualismo inesistente, ancora oggi dico che i miei antagonisti erano L’Espresso e De Benedetti».

La rottura

Cecchetto però dice anche che dell’attacco bisogna chiedere conto a Linus e non a lui. Il documentario “People from Cecchetto”, secondo Linus, ha avuto un basso share: «L’indice di gradimento per me è ancora il metro di giudizio più valido. E quello del documentario è stato molto alto. E non era un documentario su di me: c’erano Jovanotti, Amadeus, Fiorello e poi Gerry Scotti. Anche Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti. Quando li ho lanciati ero convinto che avrebbero fatto strada. E poi non scordiamoci della DeeJay’s Gang». Secondo Cecchetto Linus ha «sminuito tutta questa gente fantastica». Ora, dice, su Linus non vuole rispondere: «Ora penso a Visit Romagna (l’azienda di promozione turistica della Romagna, per cui fa il direttore artistico dei grandi eventi, ndr). È sufficiente come risposta alla domanda?».

La lite

Cosa ha detto esattamente Linus su Cecchetto? Il 21 dicembre durante Deejay chiama Italia il conduttore insieme a Nicola Savino ha commentato i dati Auditel: «Malissimo Rai Uno. Evidentemente c’era qualcosa di poco interessante». Era il giorno del documentario di Cecchetto. Savino ha obiettato: «Quanto sei fesso». E la risposta di Linus è stata: «Quanto è fesso quello».

