Attenzione alla truffa dei fantomatici bagagli smarriti in aeroporto “venduti a due euro”

Fate attenzione alle condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) dove vi propongono l’acquisto dei bagagli smarriti in aeroporto a soli due euro, facendo paventare la possibilità di guadagni facili rivendendo il contenuto. Si tratta di una truffa volta a carpire i vostri dati personali. Del caso si sono già occupati i colleghi Federico Garau (il Giornale), Gianmichele Laino (Giornalettismo) e diversi altri.

Alcune di queste pagine sono confezionate spacciandosi per compagnie aeree. La truffa viene imbastita con testi come il seguente:

A scanso di equivoci, la vera pagina Facebook di Ryanair è questa.

Altre pagine sembrano profili portuali e le condivisioni presentano il seguente testo:

Un aeroporto offre la vendita dei bagagli smarriti a soli 2€

Le valigie smarrite, conservate per più di 3 mesi, verranno eliminate.

Per liberare il nostro magazzino, offriamo la vendita delle valigie smarrite a soli 2€

In queste valigie si trovano spesso telefoni, computer portatili, gioielli rari e tante altre meraviglie

Disponibile solo online.

Per effettuare un ordine, clicca sull’annuncio e vai alla pagina!