Acca Larentia, centinaia di saluti romani. Scoppia la polemica. Schlein: «Presto interrogazione». Calenda: «Vergogna inaccettabile» – Il video

«Non è in discussione l’umana pietà per i morti e neanche la condanna della violenza politica di ieri e di oggi. Tutta, senza distinzione. Ma il saluto romano, fatto in occasione del ricordo di Acca Larentia, è esso stesso simbolo di morte, violenza e sopraffazione. Per questo dovrebbe essere condannato in primo luogo dalle forze politiche. Tutte. Chi non lo fa è complice»: queste le parole del deputato del Pd Nicola Zingaretti, a margine del contestato ritrovo tra gli esponenti di estrema destra di ieri, 7 gennaio. Sulla manifestazione commemorativa, dei due giovani attivisti del gruppo post fascista Fronte della Gioventù furono uccisi il 7 gennaio 1978 in un agguato davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano (un terzo morì poche ore dopo in uno scontro con le forze dell’ordine), piovono polemiche. All’appuntamento romano si tengono da sempre saluti romani e grida squadriste. Anche quest’anno. Puntualmente dopo che personaggi istituzionali, come il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, hanno abbandonato il presidio.

Schlein: «Inaccettabile, presto interrogazione»

«Roma, 7 gennaio 2024. E sembra il 1924. Presenteremo un’interrogazione al Ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione», scrive sui social la segretaria Pd, Elly Schlein. «Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea», ha commentato il leader di Azione Carlo Calenda. «Un signore alla prima della Scala grida “Viva l’Italia antifascista”, cioè il principio base della nostra Costituzione, e viene immediatamente identificato dalla Digos come se fosse un potenziale pericolo. Centinaia di persone si radunano in via Acca Larenzia, ogni anno, facendo chiara apologia del fascismo a braccio teso, cioè contro la Costituzione, e nessuno interviene, né li identifica, né lo impedisce. Il mondo alla rovescia, la vergogna è questa qui», ha fatto eco Laura Boldrini, deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo.

La risposta del presidente di Regione Rocca

Ieri sera il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che aveva preso parte alla manifestazione, aveva spiegato: «La cerimonia istituzionale a cui ho preso parte, e alla quale ha partecipato l’assessore di Roma Capitale Miguel Gotor, è stata estremamente composta e animata dalla sola intenzione di ricordare tre vittime degli Anni di Piombo. Nessun saluto romano davanti ad alcuna carica istituzionale, come lo stesso Gotor può confermare. Se ci fossero stati saluti romani non avrei esitato a stigmatizzarli e a prenderne le distanze».

