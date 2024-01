Paola Egonu e la pallonata contro l’ex ct Mazzanti. Giallo sul labiale della campionessa dopo l’incidente – Il video

Scoppia nuovamente un caso tra la pallavolista Paola Egonu e l’ex ct della Nazionale di Pallavolo Davide Mazzanti. Domenica, nella sfida che vedeva opposto il Vero Volley Milano dove gioca l’azzurra e l’Itas Trentino, squadra che ha appena ingaggiato Mazzanti per salvarsi dalla retrocessione, è successo qualcosa sul campo. Sembra che Egonu abbia colpito Mazzanti con una pallonata, involontariamente ovviamente.

Il tecnico, con il pollice alzato, ha confermato che stava bene. E in molti in rete si chiedono che abbia detto tra sé e sé Egonu una volta avuta la conferma che Mazzanti è rimasto indenne dalla pallonata. Molti sostengono che il labiale reciti «pezzo di m… che non sei altro», ma la conferma audio non l’avremo mai.

