Rokas Magic: il mago lituano che smaschera «la più grande truffa italiana»: i falsi pittori di Roma

Rokas Bernatoris in arte Rokas Magic, mago di nazionalità lituana seguitissimo sui social network, gira il mondo grazie ai suoi spettacoli. Di recente è capitato anche a Roma, dove ha realizzato un video in cui smaschera i falsi pittori che vendono stampe a largo di Torre Argentina. “La più grande truffa italiana”, secondo Rokas Magic, è questa: Ho visto questi artisti in giro per Roma. Il loro modo di dipingere, così simile, mi ha fatto insospettire. Propongono tutti le stesse cose, espongono le loro opere in strada, sistemano una tavolozza di acquerelli, tengono in mano un pennello e pitturano sui dipinti che sono già finiti. Così ho deciso di confrontarmi con uno di loro». Nel filmato su YouTube, che ha milioni di visualizzazioni, il mago chiede se l’opera è una stampa o un pezzo originale. «È tutto dipinto a mano», risponde il presunto artista. A quel punto il mago tira fuori un fazzoletto e strofina la superficie: «Ma è una fotocopia», scopre. Viviana Di Capua, presidente dell’associazione degli abitanti del Centro Storico, dice a Repubblica Roma che i finti pittori «sono arrivati subito dopo la pandemia e a largo Argentina ne vedo sempre uno. Si tratta di persone dell’Est Europa. È evidente che siano stampe: sono già pronte, quelli ci dipingono solo delle cose sopra. Qualcuno ci casca anche, sì. È una forma di abusivismo e guadagno assurda, che avviene sotto agli occhi dell’amministrazione comunale e che non rappresenta in alcun modo Roma, come anche quei negozietti di souvenir che propongono oggetti di qualità scadente».

