Caso Chiara Ferragni, Fedez ride dei giornalisti sotto casa. «Da Messina Denaro c’era meno gente» – Il video

«Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali… Le priorità dell’informazione italiana e del paese…». Queste le parole di Fedez, mentre rientra a casa, in un video su Instagram, che mostra cronisti e fotografi appostati sotto l’appartamento suo e della moglie Chiara Ferragni. L’influencer, dopo la multa dell’Antitrust per la sponsorizzazione del pandoro Balocco risulta ora indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata.

