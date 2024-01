Nervi tesi in casa Napoli, Osimhen contro l’agente di Kvara: «Pezzo di m… Non mi nominare». Le voci sulla fuga in Arabia Saudita

È durissima la reazione di Victor Osimhen alle accuse lanciata dall’agente di Khvicha Kvaratskhelia sul futuro del nigeriano dato in partenza per l’Arabia Saudita dalla prossima estate. Su Instagram Osimhen, fresco del rinnovo di contratto col Napoli, ha attaccato Mamuka Jugeli: «Sei un pezzo di m…. Sono imbarazzato come ragioni, idiota. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca». Un attacco smorzato solo nei toni dall’agente del nigeriano, Roberto Calenda: «Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del. lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Queste dichiarazioni – dice Calenda – mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor Osimhen, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura».

Alla tv georgiana First Channel, Jugeli aveva detto chiaro e tondo che l’accordo raggiunto tra Oshimen e Aurelio De Laurentiis su un contratto a lungo rimasto in ballo non avrebbe escluso una partenza del giocatore nigeriano. Anzi, secondo il procuratore, Osimhen già dalla prossime estate avrebbe intenzione di lasciare Napoli senza grandi ambizioni, a differenza del suo assistito: «Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma credete davvero che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Ve lo dico in anticipo, andrà in Arabia Saudita la prossima estate. Il Napoli gli ha alzato l’ingaggio ma Khvicha non accetterebbe mai un trasferimento simile nemmeno per un miliardo. Per esempio, preferirebbe giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o magari il Manchester City. Kvaratskhelia ha obiettivi e preferenze differenti».

Leggi anche: