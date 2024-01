Il nuovo libro di Roberto Vannacci: a marzo esce “La Forza e il Coraggio”. Così il generale si presenta in vista delle europee

Non molla Roberto Vannacci. Dopo il discusso successo del libro omofobo e razzista Il mondo al contrario, si è cimentato in una seconda impresa letteraria. A marzo uscirà il suo secondo libro per la casa editrice Piemme. La Forza e il Coraggio: così si intitola il testo, rivelato da il Fatto Quotidiano. Un libro di circa duecento pagine al costo di ben 18,50 euro. Questa volta si tratta di un’autobiografia in cui racconta la sua vita privata e il suo ruolo nell’esercito. È già pronto, manca solo la scelta della copertina. Il Fatto riporta anche la presentazione del libro: «Roberto Vannacci ha diviso l’Italia come nessuno negli ultimi anni. Il suo libro auto pubblicato ha venduto oltre 200mila copie. Un successo su cui nessuno aveva scommesso. Questa volta torna in libreria con un saggio diverso, più personale perché racconta la sua storia di fedele servitore dello Stato come generale incursore».

Un’occasione in vista delle europee

E ancora: «Un incursore è sempre unico. Si nutre della soddisfazione di appartenere a una ristrettissima cerchia. Non si arrende mai e non abbandona mai la sfida; cade e si rialza, finché non raggiunge l’obiettivo. Un incursore esce dai ranghi della truppa». Ma non finisce qui. L’editore annuncia anche che il generale farà una promozione del libro e sarà disponibile a interviste e talk in tv. Un ulteriore occasione in vista delle elezioni europee, se si considera che il leader della Lega Matteo Salvini ha ufficialmente annunciato la sua volontà di candidare il generale nelle liste del proprio partito.

Leggi anche: