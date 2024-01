Da comitato per Vannacci a partito, l’idea del fedelissimo del generale: parte il tesseramento prima delle Europee

Il tenente colonnello in pensione Fabio Filomeni, ex collega e amico dell’autore de “Il mondo al contrario”, nega di voler presentare un soggetto politico legato al generale. Intanto la struttura prende forma

La discesa in campo del generale Roberto Vannacci è ancora tutta da definire, almeno nell’individuazione della lista che potrebbe farlo correre per un seggio alle prossime elezioni Europee. Ma dietro al militare sarebbe già in moto e da tempo un comitato, ormai sempre più strutturato come un partito. Se sarà la Lega a dare ospitalità al nome del generale, sarà lui stesso a confermalo, come ha tenuto a chiarire dopo l’ultima apertura da parte di Matteo Salvini. Di certo l’avventura elettorale non sarà solitaria, ma accompagnata da una struttura sempre più definita e composta da una serie di colleghi di lunga data.

La smentita

Dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario” che ha fatto la fortuna di Vannacci, era nato una sorta di comitato a sostegno del generale. Come racconta Repubblica, da qualche giorno quel comitato sta prendendo corpo con uno statuto, un regolamento e un tesseramento. A capo della nascente struttura c’è un presidente, il tenente colonnello in pensione Fabio Filomeni. Per anni paracadutista e incursore proprio con Vannacci, Filomeni avrebbe dato vita a un soggetto che ha sempre più l’aria di una forza politica: Europa sovrana e indipendente. All’inizio del 2024, dopo il bagno di Capodanno del generale a Livorno, era stato proprio Filomeni a smentire la nascita del presunto partito. E Vannacci aveva detto al Corriere della Sera: «Filomeni è un amico con cui vado a mangiare una bistecca due volte al mese».

L’organigramma

Tra un pranzo e l’altro, la macchina organizzativa però sembra essere andata avanti. Con Filomeni impegnato a riempire tutte le caselle dell’organigramma e proseguire con la raccolta di adesioni al comitato che sostiene il «pensiero del generale». Vice di Filomeni è diventato l’ex campione paralimpico Norberto De Angelis, che svolge anche il ruolo di coordinatore nazionale. A fare il segretario c’è Bruno Spatara, continua Repubblica, ex Forza Nuova e CasaPound, poi in Azione identitaria. E infine il tesoriere Gianluca Priolo, anche lui ex incursore. Tesserarsi al comitato di Vannacci costa 30 euro, gratis per i minorenni. Repubblica cita Filomeni che smentisce il legame del nascente gruppo politico con il generale Vannacci. L’obiettivo è quello di avviare un «progetto embrionale che annovera tra le sue fila ex militari e ambasciatori», con la ferma intenzione di «riallacciare relazioni politiche e commerciali con la Federazione Russa».

