Angela sbarca in prima serata su Rai 1: «Virginia Raffaele bela fisica, Gianni Morandi nonostante l’età belo fisico» – Il video

Alla fine la rete incontra la tv. Così su Rai 1, in prima serata, compare il fenomeno del web Angela, titolare di AnMegastore, negozio a Roma, ospite di Virginia Raffaele nella trasmissione Colpo di Luna. Diventata virale per i suoi tormentoni ai clienti ritenuti “beli fisici”, sia su Facebook, che su Tiktok, Angela offre soluzioni per ogni problema ai suoi clienti: dall’oggetto più introvabile fino ai dilemmi d’amore. I video spopolano, creando delle vere e proprie attese fra gli utenti, che si sono appassionati ai personaggi della sua pagina. Angela è salita sul palco di Rai1 e trovandosi davanti il cantante Gianni Morandi ha esclamato: «Virginia bela fisica, Gianni nonostante l’età belo fisico».

