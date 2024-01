Roma, padre violenta per tre anni la figlia di 10 anni: arrestato dopo la denuncia della madre

Un uomo di 46 anni di origini rumene è stato arrestato con l’accusa di aver violentato la figlia di 10 anni. Abusi che avrebbe perpetrato ai danni della minorenne per tre anni. Succede a San Cesareo, in provincia di Roma, e gli abusi sarebbero iniziati nel 2020. A far scattare le indagini è stata la denuncia dell’ex moglie con cui l’uomo era separato da alcuni anni. Secondo quanto ricostruito, le violenze sessuali avvenivano durante gli incontri che il 46enne svolgeva regolarmente per vedere la figlia. In questi incontri era presente anche il secondo figlio dell’ex coppia che veniva, però, fatto distrarre volontariamente per poter abusare della bambina. Quest’ultima, dopo anni, è riuscita a raccontare alla mamma quanto subito. La donna si è fiondata nell’immediato al Commissariato di Roma e sono quindi scattate le indagini. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto che «il racconto spontaneo degli abusi subiti è coerente e lucido e trova riscontro nelle dichiarazioni del fratello».

