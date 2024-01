La Camera dei deputati cerca assistenti e consiglieri parlamentari: quali sono i requisiti per candidarsi e quanto è lo stipendio

La Camera dei Deputati ha pubblicato due bandi per la ricerca di 125 persone da assumere a tempo pieno e indeterminato: 100 assistenti parlamentari e 25 consiglieri. Ad allargare la platea dei potenziali candidati contribuisce un dettaglio: per partecipare al concorso per assistenti parlamentari è sufficiente essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per il concorso destinato all’assunzione di 25 consiglieri parlamentari, invece, il titolo di studio richiesto è una laurea magistrale. I bandi sono stati pubblicati da pochi giorni e sul portale ad hoc della Camera è già possibile candidarsi. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 26 febbraio 2024 entro le ore 18. Oltre ai requisiti generici indicati nel bando di concorso, chi si candida deve essere in possesso di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo Pec (Posta elettronica certificata).

Le selezioni

L’esame per diventare assistente parlamentare è diviso in una prova selettiva, due prove scritte e una orale. La prova selettiva consiste in 60 domande a risposta multipla. Le prove scritte invece sono due. La prima consiste in un questionario composto da quattro quesiti a risposta aperta (due di diritto costituzionale, uno di diritto parlamentare e uno di storia italiana). La seconda si compone sempre di quattro quesiti, ma questa volta gli ambiti di studio riguardano: sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, primo soccorso, elementi di cerimoniale. Chi riesce a superare tutte queste prove con un punteggio medio non inferiore a 21/30 potrà accedere alla prova orale. È più complesso l’iter per diventare consigliere parlamentare. In questo caso le prove da superare sono 6: una selettiva, quattro scritte e una orale. Le materie oggetto di studio sono tutto sommato simili a quelle previste per gli aspiranti assistenti parlamentari. In questo caso, però, le prove non consistono nella risposta a domande aperte, ma nella stesura di quattro diversi elaborati.

Gli stipendi

Un assistente parlamentare alla Camera dei Deputati, come riportato sul sito, ha una retribuzione all’ingresso pari a circa 35mila euro all’anno. Dopo dieci anni di servizio, lo stipendio sale a 51mila euro, per poi raggiungere 91mila euro dopo il 20esimo anno e a 124mila euro dopo il 30esimo. Il consigliere parlamentare percepisce invece una retribuzione all’ingresso di 66mila euro annuali, che dopo 20 anni di servizio possono lievitare a 233mila.

Fonte: Camera dei Deputati

Leggi anche: