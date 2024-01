Emmy Awards 2024 a Los Angeles, i vincitori: trionfano Succession, Beef e The Bear – Il video

Quattro mesi dopo il rinvio a causa degli scioperi a Hollywood, gli Emmy Awards hanno celebrato la loro serata a Los Angeles con le vittorie di Succession e della commedia Beef – Lo scontro. Mentre The Bear porta a casa cinque trofei. Quinta Brunson è invece la miglior attrice dell’anno a recitare in una serie tv. Il premio arriva per Abbott Elementary e si tratta della prima donna afroamericana a conquistare questo riconoscimento dopo Isabel Sanford nel 1981 per I Jefferson. Ayo Edebiri si è aggiudicata il premio per la miglior attrice non protagonista in una serie comica. «Grazie ai miei genitori per avermi sempre fatto sentire bella, Nera e brava», ha detto emozionata dal palco. Mentre Jennifer Coolidge con White Lotus vince il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

I trionfi

Il protagonista di The Bear Jeremy Allen White ha vinto come miglior attore in una serie comica. Ebon Moss-Bachrach si è aggiudicato il premio per il miglior attore non protagonista in una commedia. Christopher Storer (assente per Covid) che ha diretto e scritto la serie girata a Chicago è stato premiato per la regia e la sceneggiatura. La miniserie The Beef creata dal coreano Lee Sung-jin per Netflix ha vinto tutti i premi in palio nella sua categoria: miglior sceneggiatura, miglior regia e soprattutto migliore serie limitata della passata stagione televisiva. Steven Yeun e Ali Wong hanno vinto il premio di miglior attore e migliore attrice. Kieran Culkin ha vinto l’Emmy per il ruolo di Roman Roy in Succession, dopo il Golden Globe. E nel suo discorso ha ringraziato «mia moglie, che mi ha dato due stupendi bambini. Vi amo molto. E Jazz, ne voglio ancora. Avevi detto “Forse, se vinci l’Emmy”. Eccolo, ho vinto». Succession ha vinto il premio per la migliore serie drammatica.

Tutti i premi

Ecco l’elenco dei vincitori:

miglior serie drammatica: Succession;

miglior serie commedia: The Bear;

miglior serie antologica o film: Beef;

miglior attore commedia: Jeremy Allen White, The Bear;

miglior attrice commedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary;

miglior attore drammatico: Kieran Culkin, Succession;

miglior attrice drammatica: Sarah Snook, Succession;

miglior attore serie antologica o film: Steven Yeun, Beef;

miglior attrice serie antologica o film: Ali Wong, Beef;

miglior attore non protagonista serie drammatica: Matthew Macfadyen, Succession;

miglior attrice non protagonista serie drammatica: Jennifer Coolidge, The White Lotus;

miglior attore non protagonista commedia: Ebon Moss-Bachrach, The Bear;

miglior attrice non protagonista commedia: Ayo Edebiri, The Bear;

miglior attore non protagonista serie o film: Paul Walter Hauser, Black Bird;

miglior attrice non protagonista serie o film: Nash-Betts, “Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story;

migliore regia serie drammatica: Mark Mylod, Succession;

migliore regia commedia: Christopher Storer, The Bear;

migliore regia serie o film: Lee Sung Jin, Beef;

migliore sceneggiatura serie drammatica: Jesse Armstrong, Succession;

migliore sceneggiatura serie commedia: Christopher Storer, The Bear;

migliore sceneggiatura film per la tv: Lee Sung Jin, Beef;

migliore scrittura serie di varietà: Last Week Tonight With John Oliver;

migliore varietà live: Elton John Live;

miglior reality: RuPaul’s Drag Race.

Leggi anche: