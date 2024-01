G7, dal governo ok al decreto infrastrutture. Cosa prevede (inclusa la nomina del Commissario straordinario)

Approvate inoltre le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce “disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7“. Nel comunicato si spiega che il decreto «prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di accelerare le procedure e le attività relative alle infrastrutture funzionali al vertice dei Capi di Stato e di Governo, si introducono misure mirate e puntuali in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, stipula ed esecuzione dei relativi contratti e disposizioni processuali». «Le procedure di affidamento e le attività di esecuzione – si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi – potranno procedere in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea».

Il decreto sull’amministrazione straordinaria per le imprese strategiche

Approvato inoltre un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Il testo «rafforza alcune misure già presenti nell’ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi e prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l’eventuale amministrazione straordinaria. Vengono esclusi dalla cassa integrazione i lavoratori impegnati nella sicurezza e nella manutenzione degli impianti, per consentire che restino operativi. Rimangono ferme le disposizioni, già inserite nell’ordinamento, a tutela delle piccole e medie imprese creditrici».

