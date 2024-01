Auto di lusso, abiti firmati e soldi nel frigo: chi è Petrov Corum, sospettato per la morte di Alexandru Ivan a Pantano

Si chiama Petrov Corum, ha 24 anni e domenica sera si è presentato dai carabinieri a Frascati. Il sinti di origine rumena abita in una villa a poche centinaia di metri dalla fermata della metropolitana C di Pantano. Ovvero il luogo in cui è stato ucciso a colpi di pistola Alexandru Ivan. Alexandru si trovava nel parcheggio mentre il patrigno e il nonno incontravano per un “chiarimento” altre cinque persone. Ma Corum ha respinto ogni accusa: «Sono venuto in caserma per dirvi che non c’entro niente con la morte di Alex. Io ho solo dato l’appuntamento al patrigno per chiarirsi con mio cugino,ma poi lì stavo su un’altra auto, non su quella da dove hanno sparato».

La ricostruzione

A quanto pare però i carabinieri non gli credono. Corum, che sui social ostenta auto di lusso e abiti firmati ma anche contanti nel frigorifero, secondo chi indaga si trovava proprio sull’auto che ha fatto partire i colpi. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un suo cugino 31enne che è ricercato. Ma sull’auto c’erano anche altre due persone. Secondo la ricostruzione il patrigno di Alexandru, Tiberiu Maciuca, è stato pestato all’Esse Cafè in via Casilina. Forse per una lite per droga. Poi Corum è stato contattato da Maciuca per un chiarimento da svolgersi nel parcheggio. Maciuca si è presentato con una mazza da baseball. Gli altri hanno sparato. E alla fine il ragazzino è stato colpito ed è morto.

Stile Casamonica

L’edizione romana di Repubblica dice che Corum vive in un perfetto stile Casamonica. Nei video sul profilo TikTok c’è una pistola tempestata di diamanti. La casa è piena di arredi barocchi e capitelli. Mentre la passione per le auto di lusso è nota. La famiglia Corum ha precedenti per riciclaggio. Proprio Petrov è stato trovato con 1.200 euro in tasca. E si è visto ritirare più volte la patente per guida in stato di ebbrezza. Si chiama Dino Petrov invece l’altro indiziato per la morte di Alexandru.

