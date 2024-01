No! Questo video non mostra resti umani nel tunnel della sinagoga di New York

Il 15 gennaio riceviamo una “richiesta” di verifica per un video diffuso dall’account Twitter “Fedora Quattrocchi” (@Fedoraquattroc2). La clip mostrerebbe, secondo la narrazione proposta, ciò che avrebbero trovato nel tunnel segreto della sinagoga di New York, ossia una lunga serie di scheletri umani che proverebbero presunti “rituali” e “sacrifici” da parte del gruppo di ebrei, in particolare sui bambini. La scena è circolata in precedenza via Telegram, condivisa con la stessa attribuzione dal canale complottista e antisemita “Libera Espressione” (ne parliamo qui). La narrazione si ricollega alle fantasie della setta QAnon. Il video è vecchio e associato a Parigi.

Per chi ha fretta

Il video circola da mesi prima della scoperta del tunnel a New York.

Il video è stato pubblicato il 23 novembre 2022 dall’account Instagram @urbex_abandoned_

Le precedenti pubblicazioni fanno riferimento alle catacombe di Parigi.

Analisi

Il video viene condiviso via Facebook da utenti Pro Trump e filorussi come tale “Mimmo Tre”:

NEL TUNNEL DELLA SINAGOGA EBRAICA SIONISTA A NEW YORK SI ACCEDE DA UNA PAVIMENTAZIONE DI OSSA DI BAMBINI PER GIUNGERE AD UNA CATASTA DI OSSA E TESCHI SEMPRE DI BAMBINI LE IMMAGINI SONO AGGHIACCIANTI! QUESTI SONO I KAZARI CHE GOVERNANO IL DEEPSTATE, SONO GENOCIDI E ISRAELIANI LA SETTA EBRAICA PIÙ SANGUINARIA CHE SIA MAI ESISTITA NELL’ALTRO VIDEO POTRAI VEDERE ALCUNI RABBINI ARRESTATI E LA LORO SPAVALDERIA SONO TUTTI PAZZI ASSASSINI GENOCIDI CHE DIO LI MALEDICA LA LORO RELIGIONE PERMETTE DI AMMAZZARE I BAMBINI

Dall’account si può notare come questo sia del tutto anonimo, riportante diverse foto profilo con Donald Trump e la bandiera russa, mentre nell’immagine di copertina riporta un’opera creata con l’AI che riprende la teoria del complotto del Pizzagate, una delle fondamenta della setta complottista QAnon.

Ecco, invece, la condivisione Twitter che ci è stata segnalata il 15 gennaio:

Quello che stanno trovando a NewYork sotto la sinagoga di quel gruppo di ebrei fanatici dove il rituale di sacrifici era all’ordine del giorno o della notte, incredibile.

La clip contiene un testo, presumibilmente in lingua croata:

Ovo se nalazi u New Yorku ispod jedne zidovske katedrale

La “fonte” italiana

Il post riporta come fonte il canale Telegram complottista e antisemita “Libera Espressione”, con la pubblicazione del 14 gennaio 2024 condivisa anche da altri canali abituati a certi contenuti:

Perché non è il tunnel della sinagoga di New York

Attraverso una semplice ricerca per immagini, è possibile riscontrare che lo stesso video è stato condiviso in passato (nel 2022) facendo riferimento alle catacombe di Parigi.

La stessa clip è stata condivisa dal profilo Instagram @global_archaeology nel settembre 2023 facendo riferimento sempre alle catacombe di Parigi. Sempre su Instagram, troviamo un video privo di watermark pubblicato dal profilo @national_archaeology.

Entrambi gli account citano come fonte il profilo @urbex_abandoned_, dove troviamo ulteriori video delle catacombe di Parigi (qui). Il video condiviso attualmente, e attribuito falsamente a New York, è stato pubblicato il 23 novembre 2022:

Conclusioni

Il video è stato girato e pubblicato oltre un anno prima della scoperta del tunnel della sinagoga di New York. Le scene riprese riguardano le catacombe di Parigi e viene condiviso da tempo dai canali dedicati al mondo dell’archeologia.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: