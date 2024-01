L’accusa infondata contro Bill e Hillary Clinton (e George Bush) per abusi sessuali contro una ragazza

Circola su Facebook una notizia infondata nei confronti di Bill e Hillary Clinton riguardo la testimonianza di una ragazza che li accuserebbe di aver abusato di lei, usandola «come schiava sessuale coinvolgendola in un traffico di cocaina». Vediamo perché si tratta di una narrazione complottista priva di fondamento.

Per chi ha fretta:

Analisi

Le condivisioni riguardanti i presunti abusi di Bill e Hillary Clinton presentano la seguente didascalia:

ABUSATA SESSUALMENTE DA BILL ED HILLARY CLINTON. TRAFFICAVANO COCAINA ED ERANO D’ACCORDO CON BUSH PER IL NUOVO ORDINE MONDIALE. LA STORIA DI CATHY O’BRIEN.

Il 3 agosto del 1977 Cathy O’Brien fu chiamata a testimoniare davanti al 95° Congresso degli Stati Uniti d’America per accusare Bill ed Hilary Clinton di averla usata come schiava sessuale coinvolgendola in un traffico di cocaina.

In questa conferenza del ’90 la O’Brien spiega che sia Bill che Hilary erano bisessuali e che lei fu abusata in particolare da Hilary.

La donna affermò di aver ascoltato parlare più volte Clinton e George Bush senior da buoni amici e riguardo la volontà di traghettare gli Stati Uniti in un Nuovo Ordine Mondiale.

Non vigeva alcun astio politico fra Clinton e Bush, i quali erano d’accordo rispetto ad una alternanza alla Presidenza finalizzata ad imbonire il popolo nordamericano.

Nelle sue dichiarazioni Cathy O’Brien ha più volte documentato il traffico di bambini posto in essere grazie agli accordi di libero scambio con i paesi limitrofi.

Se qualcuno crede che la depravazione e la crudeltà emerse con la vicenda di Epstein siano un unicum nella storia, è bene che si ricreda. Tali schifose atrocità sono uso delle élite dalla notte dei tempi.

Le accuse di Cathy O’Brien a Bill e Hillary Clinton

Cathy O’Brien è una nota teorica del complotto. La sostiene di essere la ex vittima di un programma per il controllo mentale denominato “Progetto Monarch“, facente parte del “più ampio progetto MKUltra della CIA”. In questa narrazione si inserirebbero anche le accuse di abusi da parte di Bill e Hillary Clinton. Tanto per capirci la sua storia è una di quelle che ispirarono il Pizzagate, una delle principali teorie del complotto nate in seno al movimento QAnon.

Non è chiaro perché si parla del «95° Congresso degli Stati Uniti». Non sembra congruente con l’ambientazione. Finalmente troviamo una versione integrale caricata anche su Facebook, con l’attribuzione che sembra più corretta: si tratterebbe di una conferenza denominata The Granada Forum, risalente al 31 ottobre 1996, condotta assieme a Mark Phillips, definito un ex agente della CIA. Scopriamo così che la versione originale della narrazione riguarderebbe sua figlia, Kelly O’Brien, la quale sarebbe stata usata come schiava sessuale da non meglio precisati agenti dell’intelligence.

Le accuse a George W. Bush e Dick Cheney

Nel libro di O’Brien, intitolato “TranceFormation of America“, sostiene che lei e sua figlia avrebbero subito abusi sessuali da importanti personaggi della politica americana. Tra i nomi che comparivano con questa infondata accusa troviamo i repubblicani George W. Bush e Dick Cheney.

O’Brien non si era limitata alle accuse di abusi sessuali. Nei suoi racconti, afferma che Bush usava degli ologrammi per apparire come un alieno con sembianze di camaleonte («which provided the illusion of Bush transforming like a chameleon before my eyes»).

Secondo diversi studiosi, come gli studiosi e docenti Michael Barkun e Jodi Dean, i racconti forniti da O’Brien – privi di fondamento – risultano essere una forma eccessiva di cospirazione rispetto agli standard conosciuti.

Complotti

Le accuse attribuite a O’Brien riguardo i presunti abusi subiti da bambina da parte di Bill e Hillary Clinton – e altri politici americani – sono prive di fondamento. Inoltre, O’Brien non ha rilasciato tali dichiarazioni al Congresso americano.

