Concessioni balneari, arriva la lettera del governo Meloni alla Commissione europea

La Commissione europea ha ricevuto la lettera dell’Italia con la risposta del governo Meloni ai rilievi europei sul dossier balneari, adesso ci sarà l’analisi. Lo riferisce una portavoce dell’esecutivo Ue. ad Ansa. Nella lettera il governo risponde al parere motivato con cui a novembre Bruxelles aveva sancito un passo avanti nella procedura di infrazione per il mancato adeguamento dell’Italia alla direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari. Nella lettera, secondo indiscrezioni, si chiede di proseguire il dialogo e la collaborazione con la Commissione europea. La missiva, di poche pagine più gli allegati, punta a parlare del lavoro portato avanti dal tavolo tecnico sulla mappatura e il bisogno di avere più tempo per completare l’opera. Mancherebbero infatti, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, una mappatura di fiumi e laghi, utile a capire le spiagge libere e quelle in concessione lungo tutta la penisola.

